"Non puoi farlo con lui tutta la partita, diventa impossibile", l'ex Milan terrorizzato da Osimhen

Mauro Tassotti, ex difensore di Lazio e Milan e ora vice allenatore del Ravenna, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito riportate le sue dichiarazioni:

"Napoli e Milan sono le due squadre che giocano meglio a calcio. Anche l'Inter, però, può rientrare in corsa per lo Scudetto: l'anno scorso ha vinto il titolo, ma ora è un po' indietro.

I numeri del Napoli? Tre gol subiti in dieci partite sono grandi dati. L'anno scorso il Napoli ha mancato la Champions per un soffio ed è una realtà del calcio italiano da molto tempo.

Osimhen come Weah? Forse Weah era un po' più pesante. Da allenatore, ho giocato contro Osimhen con la Nazionale ucraina. Non puoi passare la partita a rincorrerlo, diventa quasi impossibile. Fisicamente, poi, entrambi sono devastanti. Weah forse era un po' più tecnico e maturo.

Paragoni con il tra questo Napoli e il Milan di Sacchi? È difficile, il calcio sta cambiando molto negli ultimi anni. La fase difensiva è più individuale, si gioca meno di reparto o, quantomeno, il Milan va in questa direzione. Anche l'Atalanta, in maniera estrema, gioca così. Solo più il Napoli di Sarri giocava di reparto, ma ormai non si vede praticamente più.

Campionato? Da qui alla sosta il Milan ha due partite molto complicate contro Roma e Inter, ma nel frattempo sta recuperando giocatori importanti come Theo Hernandez, Giroud e Ibrahimovic. Anche gli impegni di Coppa, comunque, non sono da sottovalutare per entrambe le squadre".