Mertens sarà papà: è arrivato l'annuncio sui social

Vittoria blindata e Napoli in vetta alla classifica, ma stavolta per Dries Mertens la bella notizia non arriva solo dal campo: e già perché l'attaccante partenopeo attraverso Instagram annuncia una bella novità.

NAPLES, ITALY - OCTOBER 21: Dries Mertens of SSC Napoli runs with the ball during the UEFA Europa League group C match between SSC Napoli and Legia Warszawa at Stadio Diego Armando Maradona on October 21, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Stavolta il folletto belga annuncia la sua futura paternità con la moglie in dolce attesa di diciotto settimane. E le sorprese non finiscono qui: il partenopeo all'interno del video fa emergere anche una scritta che porta a far pensare che il bimbo si potrebbe chiamare Ciro e che arriverà a marzo 2022.

