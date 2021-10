Due ex allenatori del Napoli pronti per tornare in Serie A, Ballardini a rischio

Il Genoa di Ballardini, dopo aver incantato nella fase finale della passata stagione, non ha iniziato al meglio questo campionato.

Solamente sette i punti conquistati, che valgono il terzultimo posto in classifica. Seconda peggior difesa in Serie A dopo lo Spezia, con 22 gol subiti.

Gattuso Napoli Genoa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, le prossime due partite, contro Venezia ed Empoli, saranno decisive per il futuro di Ballardini, da cui lo società pretende almeno quattro punti.

Sono tre i nomi in lizza per sostituire il tecnico rossoblu, il preferito è Andrea Pirlo, pronto a tornare in panchina dopo l'esperienza alla Juventus. Gli altri due nomi sono due allenatori ex Napoli, il fresco Gennaro Gattuso e il meno recente Roberto Donadoni.