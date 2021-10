DAZN, Borghi pazzo di un azzurro: "Con lui il Napoli ha un pregio che in pochi possono vantare"

Il noto telecronista e giornalista Stefano Borghi è intervenuto, nel pomeriggio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni più interessanti:

"Il Napoli vince anche con le piccole e lo fa in modo diverso: dal carattere contro al Venezia, alla vittoria larga contro il Bologna. Ora però ci sono tre test consecutivi spinosi, contro Salernitana, Legia ed Hellas. Saranno necessarie rotazioni, ma tutti si aspettano comunque le vittorie. Non sarà facile.

FOTO: Getty - Fabian Ruiz Elmas Osimhen

BORGHI ESALTA FABIAN RUIZ

Fabian Ruiz è un regista totale e completo. Da un regista puro come lui, a livello di posizione e compiti in campo, avere tre gol e un assist nelle prime 10 giornate di campionato è un pregio che possono vantare in pochi. La prestazione contro il Genoa e, soprattutto, il suo gol in quella partita, sono finora il punto di svolta della sua stagione".