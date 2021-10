Zielinski: "Devo migliorare, ecco quando tornerò in forma"

Zielinski ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il prepartita di Napoli-Bologna:

"Che partita bisogna fare oggi? La nostra solita, dobbiamo avere controllo della palla per vincere contro il Bologna".

zielinski-napoli-torino

"Dove devo migliorare? Il mister ha tanta fiducia in me, cercherò di ripagarla. Giorno dopo giorno le mie condizioni migliorano, presto tornerò in forma al 100%".