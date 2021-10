Tifosi del Bologna contro l'arbitro: "Rigore, rigore, rigore"

Il Napoli chiude la partita contro il Bologna con il risultato di 3-0, grazie alle reti prima di Fabian Ruiz e poi doppietta di Insigne dal dischetto. Due rigori che, però, non sono stati presi molto bene dai tifosi rossoblù scatenando subito una loro reazione dagli spalti.

Infatti, dal settore ospiti, partano delle proteste inveendo "rigore, rigore, rigore", contro la decisione arbitrale di concedere i due penalty al Napoli e, non solo, anche per non aver osservato un'occasione che a loro avviso poteva essere un rigore a favore della squadra bolognese.