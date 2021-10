Rrahmani: "Guerra tra noi e il Milan? Ecco cosa ne penso"

Rrahmani ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il postpartita di Napoli-Bologna, terminata 3-0, grazie al gol di Fabian Ruiz e alla doppietta di Insigne:

“Miglior difesa d'Europa? Lo ripeto spesso, il merito è di tutti. Difendiamo da Osimhen in giù, è anche merito loro".

"L'importanza di Spalletti? La rosa è forte, il mister lo sa e ci gestisce bene, con cinque cambi le partite dipendono da chi entra dopo".

"Milan e Napoli, cosa avete in più? Non è una guerra per noi, vogliamo solo vincere più partite possibili".