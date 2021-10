Plusvalenze Napoli, Fimmanò spiega: "Possibile penalizzazione, ma Osimhen caso a parte"

Da qualche giorno la COVISOC sta indagando sulle plusvalenze fittizie di alcuni club di Serie A. La FIGC, poi, ha aperto un fascicolo "conoscitivo e non persecutorio" come annunciato da Gabriele Gravina. Tra le squadre sotto la lente d'ingrandimento c'è anche il Napoli, con l'acquisto di Victor Osimhen dal Lille. Ai microfoni di Radio Marte, il professor Francesco Fimmanò, ex membro della Corte d’Appello FIGC e vicepresidente della Corte dei Conti, ha parlato della situazione relativa al Napoli.

"Quello delle plusvalenze è un tema antico che ha una serie di implicazioni a tanti livelli. Ai fini COVISOC è un tema rilevante rispetto alle regole per la normale iscrizione al campionato. Ovviamente ora ci sono delle sospensioni per quanto riguarda COVID-19 e FPF, quindi in verità non ci sono effetti. Ma non è un problema del Napoli, che addirittura ha un esubero di cassa".

Napoli, De Laurentiis

Plusvalenze Napoli, Fimmanò: "Il caso Osimhen riguarda il Lille"

Francesco Fimmanò, poi, ha analizzato anche le possibili penalizzazioni sportive che potrebbero riguardare il Napoli.

"Se ci fossero responsabilità del Napoli, bisognerebbe ragionare sul non avere vincoli di mercato. Se poi in sede calcistica e disciplinare ci fosse un avvenimento del genere ci sarebbero degli effetti sul piano anche giuridico ordinario".

Punizioni sportive? "La finalità a cui è legata la questione plusvalenze è quella di falsificare per permettere l’iscrizione, ma nel Napoli non è questo il tema. Dalla condotta, se accertata, può derivare un procedimento che in base alla gravità può portare a sanzioni di tipo amministrativo e sportivo. La questione peraltro è molto difficile da provare concretamente, bisognerebbe dimostrare l’intento. Inoltre sul caso Osimhen penso che sia stato un problema del Lille e non del Napoli. Gli azzurri hanno un bilancio serio, tutto si può dire fuorché questo".