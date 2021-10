Mihajlović: "Non parlo dell'arbitraggio. Milan-Napoli per lo Scudetto? Vi dico la mia"

Siniša Mihajlović, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli.

"Abbiamo perso contro una squadra più forte. Forse avremmo perso anche senza i due rigori, ma non voglio commentare l'arbitraggio. Mi spiace che nessuno dica niente della gomitata di Insigne sull'1-0. Ma va bene così, andiamo avanti, eravamo anche senza quattro titolari.

Certo, avere espulsioni o rigori contro ogni partita è pesante, ma sono cose che non si possono controllare. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e basta, preparando bene le partite: poi quello che succede, succede.

Abbiamo preso gol su una palla persa, poi ne abbiamo presi altri due su rigore. Già è difficile perché queste squadre sono più forti di noi, ma così diventa impossibile. Sono comunque contento per la partita di stasera, vista la forza dell'avversario.

Differenze Milan-Napoli? Io faccio il tifo per il Napoli per lo Scudetto: ha un pubblico meraviglioso. La Coppa d'Africa toglierà pedine importanti, ma la squadra è molto forte e con un grande allenatore.

Palla persa? Non possiamo sbagliare i passaggi in orizzontale, è un brutto errore. In ogni caso, i ragazzi hanno fatto bene".