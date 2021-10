Insigne: "Non deve succedere mai più per i miei compagni"

Insigne ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport durante il postpartita di Napoli-Bologna, terminata 3-0, grazie al gol di Fabian Ruiz e alla sua doppietta:

"Problema rigori? Sono sempre stato pronto a calciare i rigori, anche se ne ho sbagliato qualcuno. I rigori li sbaglia solo chi li calcia, io oggi ero sereno e ho fatto due gol".

"Napoli-Milan duello per il campionato? Io credo che il Napoli sia molto forte, dobbiamo prenderne consapevolezza. Bisogna lavorare per le prossime partite. Abbiamo un grande vantaggio su chi insegue, ma dobbiamo pensare a noi stessi".

Insigne-Napoli-Legia

"Contratto? Io penso solo a giocare come ho sempre detto. Al resto ci pensano il Presidente e il mio agente".

"Ghoulam? Ci ha fatto molto piacere il suo ritorno, è un grande professionista. È stato molto sfortunato: se sta bene, può darci una grossa mano".

Inoltre il capitano del Napoli ha parlato anche ai microfoni di DAZN, ecco le sue dichiarazioni:

"Oggi vittoria in pieno controllo. La nostra forza è questa. L'abbiamo dimostrato anche a Roma dove potevamo vincere. Oggi dovevamo vincere subendo poco e ci siamo riusciti".

"Volevi vincere anche a Roma? Ci sta pareggiare contro di loro, sono molto forti. La partita ci ha dato la giusta fiducia".

Insigne-Roma-Napoli

"Parole di Spalletti? ho sempre avuto la fiducia di mister e compogani, l'ho subito ringraziato per quelle parole. Non dove mai più buttarmi fgiù, la squadra ha bisogno di un capitano simbolo".

"Oggi entrambi bassi a sinistra, come mai? Sono andato deciso per tirare in quell'angolo e ho fatto gol. I portieri ci studiano ma sono contento per i due gol".