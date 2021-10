Dominguez: "I due rigori per il Napoli non c'erano"

Nicolás Domínguez, centrocampista del Bologna, ha commentato la sconfitta contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

Insigne rigore Bologna

"Non voglio parlare degli errori arbitrali, non possiamo farci niente. Per me non c'erano i due rigori, ma non importa, dobbiamo guardare avanti. Dispiace non aver fatto contento il mister che è diventato nonno.

Abbiamo cercato di difendere alto, anche perché il Napoli gioca molto in ripartenza. Ci è mancata un po' di profondità, ma non importa. Guardiamo alla prossima gara".