Domenichini in conferenza: "Non lo abbiamo mai fatto questa sera: è positivo"

Marco Domenichini, vice allenatore di Spalletti, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli per 3-0 sul Bologna. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"La partita l'ha preparata Spalletti, i meriti della vittoria sono suoi. Abbiamo fatto una buona gara, tenendo sempre il possesso a parte i primi minuti. Faccio i complimenti ai ragazzi, sono bravi e spero continuino così.

Spalletti allenatore Napoli

Mi è piaciuto molto il nostro modo di stare in campo, dato che non abbiamo mai rischiato né preso ripartenze pericolose. Abbiamo sempre cercato di fare gol mantenendo comunque il giusto equilibrio, il che è positivo per la squadra perché riusciamo a tenere bene tutte le zone del campo.

Margini di miglioramento? Ci sono sempre, dobbiamo sempre tenere alta l'attenzione, anche nelle partite in cui abbiamo avuto dei cali. Ci sono molte partite ravvicinate, dobbiamo essere veloci a recuperare.

Insigne? Si allena sempre. I rigori li sbaglia solo chi li tira. Oggi ha tirato due rigori perfetti e siamo molto felici.

Il nostro segreto? Lavoriamo tutti i giorni, la squadra ha voglia, ci segue e non crea problemi, è una fortuna. I giocatori ci mettono nelle condizioni di lavorare bene.

Vantaggio su Juve e Inter? Sapevamo di poter far bene, di avere le qualità per lottare con tutti. Non ci aspettavamo di avere questo vantaggio".