De Grandis: "Nessuna squadra è meglio del Napoli in una cosa"

Stefano De Grandis, giornalista e opinionista Sky Sport, è intervenuto nel pré partita di Napoli-Bologna. Queste le sue dichiarazioni più importanti e significative:

"Il Napoli è solido e brillante. Ha la rosa più completa della Serie A insieme all'Atalanta. Non è necessariamente la più forte, ma è certamente la più completa.

Anguissa Insigne Koulibaly Osimhen Napoli

Chi sostituisce un titolare non ne fa sentire la mancanza: questo è fondamentale in un campionato. Il Milan e l'Inter hanno sì rose forti, ma non così complete come il Napoli. La stessa Juventus è in difficoltà sotto questo aspetto.

Gli azzurri, inoltre, concesso pochissimi gol, e sappiamo quanto in Serie A sia fondamentale la solidità difensiva".