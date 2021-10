"Non costi tanto al Fantacalcio", gaffe di Caressa: D'Ambrosio ci resta malissimo

Nel corso del post partita tra Empoli e Inter, è andato in scena un piccolo siparietto tra Fabio Caressa e Danilo D'Ambrosio durante il "Sky Calcio Club" di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato:

Caressa D'Ambrosio

Caressa: "Non so se giochi al Fantacalcio, però sei uno che ha il vizietto del gol. Tu ti prenderesti?".

D'Ambrosio: "Si, mi capita spesso di fare gol. Mi comprerei al fantacalcio, ma dipende sempre dal costo (ride, ndr)".

Caressa: "Ma non credo costi tanto, non giochi quasi mai. Non sei titolare".

D'Ambrosio, con espressione particolarmente perplessa, chiosa con: "Ah… va bene".