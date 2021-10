Parole da brividi di Allan sul Napoli: "C'è un bel gruppo, ecco cosa mi auguro"

Allan, ex centrocampista del Napoli attualmente all'Everton, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato degli azzurri. Di seguito le sue parole evidenziate dalla nostra redazione:

LIVERPOOL, ENGLAND - SEPTEMBER 25: Allan of Everton looks on during the Premier League match between Everton and Norwich City at Goodison Park on September 25, 2021 in Liverpool, England. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

"A Napoli c'è un bel gruppo, molto unito. Ogni volta che arriva un nuovo acquisto, i più vecchi del gruppo gli danno subito una mano ad inserirsi ed a sentirsi a proprio agio. È molto importante sentire la fiducia dei compagni di squadra. Sono molto contento per il Napoli e spero che possano continuare così fino alla fine del campionato. Gli auguro il meglio".