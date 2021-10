Spalletti: "Vi dico la mia sull'idea del Var a chiamata!"

Tra i vari temi trattati da Luciano Spalletti in conferenza stampa, c'è stata anche una parentesi in merito all'idea che circola da qualche giorno sull'idea di inserire il VAR a chiamata per le singole squadre. Ecco il pensiero dell'allenatore del Napoli:

WOLFSBURG, GERMANY - SEPTEMBER 29: Match referee Georgi Kabakov checks VAR for a penalty decision during the UEFA Champions League group G match between VfL Wolfsburg and Sevilla FC at Volkswagen Arena on September 29, 2021 in Wolfsburg, Germany. (Photo by Martin Rose/Getty Images)

"Le società dovrebbero organizzarsi ad avere un professionista che si occupa della chiamata individuale al VAR. Ci vuole una figura che si prende la responsabilità di usare la chiamata nelle situazioni in cui è necessario che questa avvenga. Chi mi assicura che una singola chiamata di una squadra sia quella giusta? Le cose in una partita di calcio succedono velocemente, ci vorrebbe un ex arbitro che sa quando è il momento giusto".