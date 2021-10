Spalletti: "Espulsione? Ecco cosa dovrò fare per evitare che riaccada!"

Durante la conferenza stampa in preparazione al posticipo di domani con il Bologna, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti è tornato sull'espulsione con la Roma di domenica scorsa. Queste le sue parole a riguardo:

"Espulsione con la Roma? Riesco a parlare tranquillamente con il quarto uomo che si trova nei pressi della panchina".

"Ad inizio stagione ho detto che lamentarsi è da sfigati, lo è anche quando una decisione dell'arbitro sembra sfavorevole. Io non sono stato né ironico né irrispettoso, se poi il mio modo di parlargli gli ha fatto credere altro sta a me modificare per evitare episodi sfortunati come questo. Io non volevo andare a finire lì. Bisogna star zitti e lavorare meglio".