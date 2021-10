Nuova squadra per l'ex Napoli: è arrivato il comunicato

L'ex attaccante del Napoli Fernando Llorente ha trovato l'accordo con l'Eibar. Lo spagnolo attendeva con ansia la giusta offerta per tornare in campo, il club spagnolo ha soddisfatto le richieste del Leone di Pamplona che torna dunque in Spagna.

Il club ha annunciato l'arrivo dell'ex Udinese e Napoli anche attraverso i propri canali social. Ecco il tweet dell'Eibar con Llorente che dovrà solo concludere le visite mediche prima di essere definitivamente un nuovo calciatore della squadra di seconda categoria spagnola.