La Covisoc monitora il Napoli per plusvalenze sospette, inviata una relazione alla Procura Federale

La Repubblica, nella sua edizione odierna, tocca un tema che riguarda in particolare Napoli e Juventus, quello delle plusvalenze sospette.

Come riportato dal quotidiano, la Covisoc, ossia la commissione di vigilanza sulle società di calcio, ha inviato una relazione al Procuratore della FIGC e al presidente Gravina sulle plusvalenze delle ultime due stagioni. I casi osservati sarebbero sessantadue.

Tra questi è presente anche lo scambio che ha portato Victor Osimhen al Napoli dal Lille. Nell'affare quattro giocatori, per un totale di 20 milioni di euro, hanno fatto il viaggio inverso al nigeriano.

Osimhen-Napoli-Lille

A distanza di una stagione uno di questi si trova ancora in Francia senza aver mai giocato, gli altri hanno fatto ritorno in Italia, uno in Serie C e due in Serie D.

Nella maggior parte dei casi, ad essere coinvolta, è la Juventus. Il club bianconero è osservato per ben quarantadue operazioni, ma in particolare sono 21 i giocatori scambiati, per un totale di 90 milioni di euro.

In totale queste operazioni hanno portato benefici nel bilancio del club per oltre 40 milioni, ma effettivamente hanno fatto circolare poco più di tre milioni. Anche la Consob, per la stessa ragione, ha aperto un'indagine sulla Juventus.