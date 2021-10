Napoli festeggia il compleanno di Maradona: sabato spettacolo pirotecnico al murales di Diego!

Sabato 30 ottobre non sarà una data come le altre, sarà infatti il primo compleanno di Maradona da quando il Pibe de Oro è scomparso. Napoli si prepara a rendere comunque omaggio al suo beniamino, è infatti in programma proprio sabato un evento commemorativo per onorare Diego.

Memorial per Maradona

Appuntamento fissato alle ore 22:00 a San Giovanni a Teduccio, precisamente nei pressi del murales dedicato all'argentino. Sono attesi tantissimi supporters azzurri che vogliono ricordare insieme il giocatore più forte della storia del Napoli.