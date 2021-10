Napoli-Bologna: assenza importante tra i convocati rossoblù

Tramite i propri canali ufficiali, il Bologna ha annunciato i 22 convocati per la trasferta di domani sera contro il Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona. La prima assenza che salta all'occhio è quella del colpo estivo rossoblù, Marko Arnautovic, già a segno 4 volte con la sua nuova maglia. In attesa di capire se partirà Santander, o se Mihajlovic si affiderà a un giocatore "fuori ruolo" per provare a sorprendere i partenopei.

