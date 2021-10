Gattuso torna in panchina: c'è l'accordo con la squadra

Durante la trasmissione in onda su 7Gold, è intervenuto in diretta il giornalista ed esperto di mercato Fabio Santini, per parlare del futuro di Gennaro Gattuso rivelando uno scenario a sorpresa. Queste le sue dichiarazioni in merito alla prossima destinazione dell'ex allenatore del Napoli:

Gennaro Gattuso Newcastle

“Clamoroso scenario quello che sembra toccare a Gennaro Gattuso. L'ex tecnico azzurro potrebbe approdare in Premier League e precisamente al Newcastle. Il mister avrebbe trovato l'accordo con la squadra inglese che lo vorrebbe fino alla fine della stagione. Inizialmente gli inglesi avrebbero voluto Antonio Conte che però ha rifiutato, soprattutto per il forte interesse dello United“.