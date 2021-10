Fedele: "C'è un azzurro che ha un grosso problema"

Enrico Fedele, è intervenuto in diretta a Radio Marte per parlare del Napoli e non solo. Il dirigente si è soffermato soprattutto sull'argomento Zielinski, polacco che nelle ultime uscite non ha reso al meglio e che sta diventando ultimamente oggetto di discussione nelle fila azzurre. Ecco le sue dichiarazioni:

SSC Napoli v Cagliari Calcio - Serie A Piotr Zielinski of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Cagliari Calcio at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 26 September 2021. Naples Naples Italy romano-sscnapol210926_npQBH PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xFrancoxRomanox

"Zielinski ha un problema di personalità e continuità. Ha dei numeri da grande giocatore ma sembra come le luminarie del Vomero, oggi sono spente e si accendono tra un mese e mezzo. Lui ha problemi di personalità e di continuità"