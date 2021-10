Coppa Maradona, Spalletti si schiera dalla parte del presidente

Durante la conferenza stampa in preparazione al posticipo di domani con il Bologna, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha espresso la sua opinione sulle polemiche riguardanti la Coppa Maradona, schierandosi dalla parte del presidente, aprendo però ad eventuali altre competizioni in onore di Maradona. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Coppa Maradona? Il presidente so che sta organizzando delle cose. Credo sia giusto non partecipare a questa competizione proprio per il discorso relativo ai tanti impegni. Come sarà giusto partecipare a qualsiasi altra manifestazione invece in onore di Diego".