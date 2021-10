Spalletti: "Osimhen deve sapere una cosa"

Durante la conferenza stampa in preparazione al posticipo di domani con il Bologna, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato dei falli subiti da Victor Osimhen. Queste le sue parole:

"In Serie A si fischiano abbastanza falli. Se non sbaglio l'ultima gara giocata in casa è stata quella con il minor tempo effettivo di gioco disputato in tutto il campionato. Tutti i club hanno dei calciatori in squadra che vorrebbero tutelare".

"Ormai c'è la tendenza a marcare a uomo e, con i tanti duelli individuali che si verificano, anche Osimhen deve sapere che lui ne riceverà sempre più degli altri. Ha capito come deve comportarsi e a noi va bene così!".