Situazione biglietti per Napoli-Bologna

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, analizza i tagliandi venduti in vista della sfida dei ragazzi di Luciano Spalletti contro il Bologna.

Il posticipo è previsto per domani sera alle 20:45 al Diego Armando Maradona.

Napoli-Bologna-Maradona

I biglietti venduti sono 16 mila, la società è fiduciosa di superare i 20 mila tagliandi, soprattutto con il miglioramento delle previsioni meteo.

I prezzi non sono bassi, in tribuna il biglietto costa 70 euro, di conseguenza, non essendo lo stadio coperto adeguatamente, con la pioggia in pochi andrebbero al Maradona.