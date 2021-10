Zielinski arrabbiato con se stesso: la mossa di Spalletti

Il Napoli di Luciano Spalletti sta girando alla perfezione. L'intera squadra ha dimostrato di essere parte integrante del progetto e di saper incidere in ogni momento della stagione fino ad oggi. Sono tutti sugli scudi, tranne Piotr Zielinski. O almeno non ancora come l'anno scorso: non ha inciso in maniera significativa e non è ancora al 100% della condizione.

Zielinski Napoli

Zielinski non al top: Spalletti attende fiducioso

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto della situazione sulla condizione di Piotr Zielinski.

"La prova di Piotr Zielinski a Roma è stata decisamente insufficiente e il primo a saperlo è proprio il diretto interessato. Ma se questo Napoli viaggia a ritmi elevati, battendo ogni record sul proprio cammino e ancora il rendimento del fantasista polacco non è mai stato eccellente, ci si chiede cosa farà la capolista quando riuscirà a lustrare a lucido il polacco. Ora c’è da ritrovare la migliore condizione e le occasioni non mancano. Perché un problema tecnico-tattico non esiste, visto che Zielinski rappresenta il trequartista ideale per uno come Spalletti che chiede movimento e qualità di giocate in quella zona del campo".