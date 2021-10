Napoli-Bologna, Mihajlovic perde un altro big? Rischia il forfait

Giovedì sera il Napoli affronterà il Bologna per il decimo turno di Serie A. Gli azzurri, reduci dal primo pareggio stagionale in quel di Roma, vogliono tornare a vincere per tenere ben salda la vetta della classifica. I felsinei di Sinisa Mihajlovic, invece, arrivano da un'ottima prestazione contro il Milan che, però, non ha portato punti e ha fatto perdere anche pedine importanti.

Napoli-Bologna, infortunio Arnautovic: Mihajlovic in ansia

Il Bologna rischia di dover fare a meno di Marko Arnautovic contro il Napoli per infortunio. Il bomber austriaco è uscito malconcio dalla sfida contro il Milan di sabato scorso e ieri non ha completato l'allenamento. Sinisa Mihajlovic sta vivendo con molta ansia la giornata di oggi perché potrebbe perdere il suo riferimento centrale.

Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, oggi ci saranno accertamenti per l'attaccante classe '89 e poi si deciderà se rischiarlo o meno per Napoli. Al suo posto inizia a riscaldare i motori Federico Santander. Saranno assenti anche Soumaoro e Soriano per squalifica.