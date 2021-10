Jorginho: "Pallone d'Oro? Puoi smettere di giocare a calcio se non sogni più, vi svelo il mio sogno"

L'ex Napoli e centrocampista del Chelsea, Jorginho, ha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato del suo momento con i Blues, la sua candidatura al Pallone d'Oro e sul calciatore dal cui ha tratto più insegnamenti. Queste le sue parole:

"Chelsea? Siamo sulla strada giusta. Stiamo lavorando tanto e dobbiamo continuare in questo modo, stando con la testa sulla prossima partita senza fare calcoli. Dobbiamo martellare partita dopo partita. Più lavoriamo insieme e più capiamo cosa fare, imparando nuovi movimenti e creando la mentalità vincente. Questo ti dà solidità, confidenza e fiducia".

Porto, Portugal, 29th May 2021. Jorginho of Chelsea with the trophy during the UEFA Champions League match at the Estadio do Dragao, Porto. Picture credit should read: David Klein / Sportimage PUBLICATIONxNOTxINxUK SPI-1071-0209

"Pallone d'Oro? Non so chi lo vincerà. Puoi smettere di giocare a calcio se non sogni più. Il mio è quello di vincere la prossima partita. Poi sogno il Mondiale, quale bambino non lo ha mai sognato? Non avrei mai immaginato di arrivare così lontano ma l'ho sognato e tutto quello che ho fatto è stato per inseguire il mio desiderio, ora lo sto vivendo e ne sono orgoglioso".

"Quale calciatore ha influito di più nella mia carriera? Cerco di imparare qualcosa da tutti ma se ne devo scegliere uno dico Rafael, ho tratto molto da lui sia dentro che fuori dal campo. Mi ha sempre dato una mano e mi ha insegnato tanto".