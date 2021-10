Aronica: "Il Napoli deve mantenere le fortune in rosa. De Laurentiis dovrebbe fare una cosa su Koulibaly"

A rilasciare alcune dichiarazioni, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

"I numeri del Napoli fanno ben sperare, è chiaro che tutti auspicano che la stagione possa andare bene fino alla fine: penso che mai come quest'anno c siano le carte in regolare per poter vincere la stagione. A prescindere dalla Coppa d'Africa che porterà via Osimhen, Anguissa e Koulibaly, e se il Napoli li perdesse verrebbe a mancare qualcosa, gli azzurri tengono botta con tutti e hanno un livello tale da equipararsi alle big di campionato italiano: non è il Napoli a doversi preoccupare, ma le avversarie a preoccuparsi di lui".

"Il Napoli sa soffrire, sa vincere convincendo e a Roma con grande maturità si è chiuso ermeticamente sacrificandosi in difesa, portando via un punto importante: è sicuramente un pari guadagnato visto che la Roma ad un punto aveva preso il sopravvento".

Kalidou Koulibaly

"Koulibaly? È quel top player che al Napoli mancava da tempo nel reparto difensivo, se fossi in De Laurentiis lo blinderei offrendogli un altro importante contratto in modo da mantenere in rosa le fortune".

"Il comandante del mio Napoli? Mazzarri, poi tanti gregari ed un gruppo coeso. Ora c'è l'amalgama giusto per mirare al campionato. Prima potevamo essere una sorpresa, ma ora i partenopei sono tra le candidate alla vittoria".