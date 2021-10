UFFICIALE - Legia Varsavia in crisi: è arrivata la decisione della società

Dopo le ultime uscite, il Legia Varsavia ha ufficializzato l'esonero di Czesław Michniewicz allontanandolo dunque la panchina dopo le sconfitte rimediate sia in campionato che in Europa League. Il club polacco, primo nel girone in cui è protagonista anche il Napoli, ha già annunciato il nome del successore.

Legia Varsavia allenatore

Il nuovo tecnico della squadra polacca sarà Marek Gołębiewski, colui che questa stagione stava guidando la squadra B del Legia. Ecco l'annuncio del club attraverso il profilo Twitter ufficiale della squadra: