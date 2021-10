La notizia è ufficiale da pochi minuti, Luciano Spalletti è stato squalificato dal Giudice Sportivo per un turno dopo l'espulsione comminata dall'arbitro Massa al termine di Roma-Napoli.

La notizia non avrà fatto piacere al tecnico, che già al termine del match si era detto parecchio dispiaciuto. Detto ciò ora ci si chiede chi ci sarà in panchina al suo posto nel prossimo incontro.

FOTO: SSC Napoli - Vice allenatore Marco Domenichini

Il Napoli, infatti, tornerà in campo giovedì sera allo stadio Maradona contro il Bologna. In quell'occasione ad andare in panchina prendendo le veci di Spalletti sarà il suo vice Marco Domenichini.