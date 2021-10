Rocchi, designatore arbitri: "Soddisfatto delle direzioni arbitrali di ieri, non c'è nulla da rimproverare"

I due big match di ieri, Roma-Napoli e Inter-Juventus, sono stati conditi da diverse polemiche per alcune scelte arbitrali. Le proteste dei tifosi sono arrivate soprattutto su due episodi molto simili come quelli dei contatti Viña-Anguissa e Dumfries-Alex Sandro, giudicati però con due scelte diverse.

Massa Roma Napoli

Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, ha voluto parlare ai microfoni di Radio Rai per esprimere le sue opinioni sugli arbitraggi di ieri.

"Voglio dire dire che noi non ci tiriamo indietro da eventuali errori, però delle direzioni arbitrali di ieri sono assolutamente soddisfatto, una giornata ottima per noi. Quando sbagliamo non ci nascondiamo, ma delle gare di ieri non ho nulla da rimproverare a nessuno. Stiamo assistendo a partite bellissime ed è anche merito degli arbitri: col rientro del pubblico diventa più difficile anche per noi, ma abbiamo fatto una scelta puntando su un gruppo giovane e sono contento di come ha approcciato le gare, spero continuino su questa strada”.