Dalma Maradona si scaglia contro Stefano Ceci: "Continuerò a denunciarti tutti i giorni della mia vita"

Non c'è pace per Diego Armando Maradona. Dopo diversi mesi di apparente tranquillità, oggi la figlia Dalma si è scagliata contro Stefano Ceci, storico amico di Diego.

Storia Instagram Dalma Maradona

Dalma, tramite le sue storie Instagram, ha attaccato Ceci per quanto riguarda il tanto richiesto "marchio Maradona". Queste le sue parole: "Uno che inizialmente si presentò come un fan e ora dice di essere il proprietario del marchio Maradona. Stiamo impazzendo tutti? Non c'è bisogno di dire con chi è legato... Continuerò a denunciarti tutti i giorni della mia vita Stefano Ceci. Cagasotto rispondimi al telefono".