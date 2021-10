"Allora il VAR esiste. Due pesi e due misure", Alvino polemico dopo Inter-Juve (FOTO)

Si è da poco concluso il big match della nona giornata di Serie A. Inter e Juventus hanno impattato per 1-1 con i bianconeri che hanno pareggiato su rigore siglato da Dybala l'iniziale vantaggio di Calhanoglu.

Il pareggio, come detto, è arrivato per un rigore chiamato dal VAR che ha richiamato all'on field review l'arbitro, che inizialmente non aveva valutato il fallo subito da Alex Sandro in area.

VAR Inter Juventus

L'episodio ha scatenato il commento del giornalista e tifoso del Napoli, Carlo Alvino, che su Twitter ha polemizzato: "InterJuve, Ahhhh allora il Var esiste e può anche richiamare l’arbitro … informate Di Bello e Massa… due pesi e due misure… Alex Sandro sì Anguissa no… state ammazzando la passione per il calcio!".

IL TWEET:

#InterJuve Ahhhh allora il Var esiste e può anche richiamare l’arbitro ... informate Di Bello e Massa... due pesi e due misure... Alex Sandro sì Anguissa no... state ammazzando la passione per il calcio! — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 24, 2021