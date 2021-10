"Scendo a fare il testimone", Guidolin-Spalletti: siparietto sull'espulsione

Luciano Spalletti è stato vittima di un espulsione a fine partita e Francesco Guidolin, allenatore ed ex calciatore, si è proposto al tecnico come "testimone" dell'episodio accaduto in quanto di aver visto tutto, nel post partita di Dazn.

"Non c'era la tua volontà di offendere. Se vuoi, scendo e vengo a fare il testimone", ha detto Guidolin.

Immediata la risposta di Luciano Spalletti che ha ribadito:

"Mi dispiace, quella cosa l'ha capita bene. Durante tutta la partita sono stato zitto, accanto a me c'era Irrati. Ho anche tenuto fermi quelli dalla panchina, siamo stati seduti e composti. Mi dispiace ritrovarmi fuori così".