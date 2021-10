Roma-Napoli, le probabili formazioni: titolarissimi in campo per un match che sembra una finale

Titolarissimi contro titolarissimi, si preannuncia una sfida di fuoco alle ore 18 per la nona giornata di Serie A, un big match nel pieno senso dell'espressione. Alle ore 18 sarà Roma-Napoli ad attirare l'attenzione. Roma per riscattarsi dallo scivolone impressionante subito in Norvegia, Napoli per scavalcare di nuovo il Milan e tornare primo, a punteggio pieno, dopo 9 partite.

La Roma, in casa all'Olimpico, festeggia i miglioramenti di Abraham - che ha comunque già giocato nello scorso match contro la Juventus, dopo il piccolo brivido corso per un infortunio in nazionale - e potrà probabilmente contare anche su Zaniolo, forse dal primo minuto. Per il resto, Mourinho cambia poco e niente, tutti i migliori dentro pur di stoppare la corsa del Napoli.

Napoli che, accolto dai tifosi e da una carica e una grinta trascinanti, seguirà l'esempio dei giallorossi. Spalletti conferma l'undici titolare in toto. Scelto ancora Ospina tra i pali e tornano Mario Rui, Zielinski e Osimhen dal primo minuto, insieme a Politano - l'unico con un reale ballottaggio vivo, con Lozano che può partire dall'inizio al posto suo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.