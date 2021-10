Osimhen contro Mourinho, dopo la bocciatura nel 2020: "Non lo voglio al Tottenham se..."

Matchday, alle ore 18 il Napoli affronta la Roma, secondo big match da affrontare in questo campionato. Il Napoli ha convocato quasi tutti per l'impegno e dopo le rotazioni in Europa League, sono pronti a scendere i titolari in campo, compreso Osimhen, fenomenale in questo inizio di stagione con 9 gol il 10 partite.

Affronterà Mourinho per confermarsi ancora più speciale, affronterà quell'allenatore che - al Tottenham - lo desiderava ma poi ha lasciato perdere perché non venne convinto dall'atteggiamento dell'attaccante, come rivelò ai colleghi nigeriani di SportingLife in un'intervista a settembre 2020.

"Mi dissero che Osimhen avrebbe riflettuto sulla proposta del Tottenham solo in caso di addio di Harry Kane - raccontò Mourinho. Dunque, per me non se ne fece più nulla: se un calciatore non firma per il Tottenham per paura dell'eccessiva concorrenza, sono io che non lo voglio. Il punto è che non sono io a dover convincere il giocatore, è il giocatore che deve convincere me".

Al tempo Osimhen, una possibile stella di 21 anni pronta ad esplodere, voleva solo giocare ed esprimere il suo potenziale in un nuovo club. Sul Tottenham fece una valutazione legata all'attaccante inglese, vero, ma sicuramente c'è da considerare un fattore simile in vista di un trasferimento così importante, perché può intaccare la propria crescita. E allora, fu Napoli ad accogliere il nigeriano. E ora il nigeriano può dimostrare a Mourinho di che pasta è fatto realmente.