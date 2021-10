UFFICIALE - C'è un assente contro la Roma: la lista dei convocati di Spalletti

Il Napoli per provare a portare a casa la nona vittoria in Serie A dovrà sfidare la Roma di Josè Mourinho allo stadio Olimpico, gara prevista domenica 24 ottobre alle 18. Per cercare di beffare i giallorossi, Luciano Spalletti ha stilato la sua lista di convocati da portare con sé nella capitale. Questa la lista:

NAPLES, ITALY - OCTOBER 17: Victor Osimhen of SSC Napoli celebrates after scoring their team's first goal during the Serie A match between SSC Napoli and Torino FC at Stadio Diego Armando Maradona on October 17, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Portieri: Davide Marfella, Alex Meret, David Ospina.

Difensori: Giovanni Di Lorenzo, Faouzi Ghoulam, Juan Jesus, Kalidou Koulibaly, Silva Duarte Mario Rui, Amir Rrahmani, Alessandro Zanoli.

Centrocampisti: Frank Anguissa, Diego Demme, Eljf Elmas, Fabian Ruiz, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski.

Attaccanti: Lorenzo Insigne, Hirving Lozano, Dries Mertens, Victor Osimhen, Andrea Petagna, Matteo Politano.

Spicca dunque l'assenza di Kostas Manolas, in seguito al problema muscolare subìto contro il Legia Varsavia in Europa League.