Olimpico sold out per stasera: il dato sui tifosi azzurri presenti a Roma

Roma-Napoli è per forza di cose una partita che rende una carica assurda. La partita che una volta prendeva il nome di "derby del Sole" ha sempre regalato tanti spettacolo e, con tutte le stelle in campo questa sera, il match si preannuncia scoppiettante.

ROME, ITALY - OCTOBER 03: AS Roma fans raise scarves as they show their support prior to the Serie A match between AS Roma v Empoli FC at Stadio Olimpico on October 03, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Teatro della sfida, per questo match d'andata, sarà lo Stadio Olimpico di Roma, praticamente pieno (si fa per dire, date le norme anti-Covid che consentono l'ingresso del 75% della capienza massimo). I tifosi presenti saranno circa 45mila e proveranno a caricare la Roma dopo la brutta batosta subita in Norvegia ad opera del Bodø/Glimt (6-1). Poi, secondo quanto fa sapere oggi il Corriere del Mezzogiorno, dovrebbero essere circa 500 i tifosi del Napoli previsti.