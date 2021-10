Di Lorenzo: "Siamo cresciuti in consapevolezza. Spalletti ci chiede sempre una cosa"

Di Lorenzo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il postpartita di Roma-Napoli, terminata 0-0:

"Soddisfatto? Siamo contenti della prestazione, la Roma è una grande squadra. Rammarico perché ad un certo punto si poteva portare a casa, ma siamo contenti della nostra partita".

"Siamo i più forti? Lo dirà il campo, abbiamo tanti giocatori di qualità, cerchiamo sempre di fare la partita come ce lo chiede il mister".

Di Lorenzo-Roma-Napoli

"Difficoltà di stasera? Sapevamo che loro sono molto forti in ripartenza, era importante restare corti per limitarli. Sono giovani, forti e con gamba, abbiamo cercato di anticipare le loro giocate".

"Cambiamenti rispetto all'anno scorso? Siamo cresciuti in consapevolezza, il mister ci ha dato una grande forza e ci ha fatto credere in noi stessi. In campo questo si vede, ovunque andiamo cerchiamo di imporre il nostro gioco".