"Farlo è impossibile", Mourinho impressionato da Osimhen: cosa l'ha stupito

Mourinho ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il postpartita di Roma-Napoli, terminata 0-0:

"Risultato? Per me è stata una grande partita oggi, con la dovuta attenzione è stata una grande gara perché c'è stat la dovuta attenzione. Andava bene l'1-0 per noi, cosi come per loro. 0-0 risultato giusto. Tanto rispetto tra le due squadre, grande prova difensiva di entrambe, partita di alto livello".

"Miglioramenti in fase difensiva? Merito dei terzini, stanno migliorando molto. Anche Veretout e Cristante si muovono bene, uno è più libero l'altro copre. Oggi per tenere Fabian Ruiz ho utilizzato Pellegrini, che si è abbassato tanto. Tammy occupava lo spazio tra i due centrali. Partita davvero intensa, tanta transizione, loro sfruttano al meglio Osimhen e Insigne, noi siamo stati davvero bravi. Partita dura, ma sempre bello quando si è stanchi per questo motivo".

Abraham-Roma-Napoli

"Rosso? Non so perché, non ho detto nulla di grave. Sia io che Luciano abbiamo preso il rosso, ma non era una partita nervosa, non so come sia possibile".

"Reazione dopo giovedì? Quando si sbaglia come giovedì sera non è poi facile questa gara contro il Napoli. Siamo stati umili e volevamo vincere, come loro. Ci siamo stancati anche in panchina".

"Non convocati cinque giocatori di Europa League? Questioni di spogliatoio, per me è stato importante farlo, nello spogliatoio ci sono tanti ragazzini, per me è difficile perdonare, ma conto sul recuperarli in fretta, nessuno è stato escluso a lungo".

"Meglio questa Roma o quella con la Juve? Due partite diverse, con la Juve abbiamo dominato di più dal punto di vista del possesso, siamo stati più una squadra di transizione. Oggi abbiamo fatto una gara più attenta. La mia squadra mi piace davvero tanto, anche dal punto di vista umano".

"Ho detto ad Insigne di non parlare con l'arbitro, è un ragazzo molto simpatico, gli ho detto di giocare a calcio perché è molto bravo in quello".