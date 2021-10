Fabian Ruiz: "La verità sul nuovo ruolo, i tifosi della Roma sono un problema"

Fabian Ruiz ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il prepartita di Roma-Napoli:

"Oggi affrontiamo una squadra forte. I tifosi della Roma cantano per novanta minuti, sono in parte un problema, sarà molto difficile ma è importante vincere per noi".

Fabian Ruiz-Napoli-ruolo

"Nuovo ruolo? In questo ruolo da regista mi sono abituato in fretta, all'inizio ho avuto qualche problema ma ora la squadra gioca molto bene ed io anche".