Mourinho su tutte le furie dopo la sconfitta con il Bodo/Glimt: la sfuriata negli spogliatoi

La sconfitta per 6-1 subita in casa del Bodo/Glimt è una delle pagine più buie della storia della Roma. La squadra giallorossa non è praticamente mai entrata in campo nel match di giovedì e Mourinho si è fatto sentire con i suoi giocatori.

Mourinho Bodo/Glimt Roma

Le parole del tecnico portoghese usate nell'intervista post-partita sono state molto forti e hanno messo in discussione parecchi componenti ella rosa giallorossa, ma nulla in confronto a quello detto faccia a faccia con i suoi giocatori nello spogliatoio. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Mourinho avrebbe urlato: "Tra di voi c'è gente che non giocherebbe nemmeno in Serie B!" ai suoi giocatori. Una sfuriata che smuoverà le coscienze dei calciatori giallorossi? Questo lo si potrà constatare solo domani, quando la Roma sfiderà il Napoli all'Olimpico.