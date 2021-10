Roma-Napoli, Mourinho annuncia il recupero di due titolari e avverte Spalletti

In occasione della sfida tra Roma e Napoli Josè Mourinho, tecnico dei giallorossi, ha tenuto una conferenza stampa nella cui ha annunciato due importanti recuperi per la gara contro gli uomini di Luciano Spalletti. Questo quanto emerso:

"Non è una svolta, stiamo facendo una stagione positiva, con prestazioni più positive dei risultati. Abbiamo 15 punti, ne meritavamo di più. La partita è difficile, loro ne hanno vinte tutte e stanno bene".

SALERNO, ITALY - AUGUST 29: Josè Mourinho AS Roma coach celebrates the victory after the Serie A match between US Salernitana and AS Roma at Stadio Arechi on August 29, 2021 in Salerno, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

"Quali sono le condizioni di Zaniolo e Karsdorp? Sono pronti per giocare, in campo ci sarà la squadra che ha giocato contro la Juventus. La proprietà ha speso tanti soldi per fare bene, hanno speso per pulire e tentare di creare le condizioni per un progetto che richiede tempo. È una bugia quando qualcuno dice che Mourinho non è contento, e non poteva essere bugia più grande".

"Mourinho vuole più calciatori? Sì, come tutti. Mourinho vuole calciatori dello stesso livello? Sì, ma non è uno str***o e ha rispetto nei confronti di Friedkin e Tiago Pinto. Mourinho accetta e capisce la situazione. Una volta nella vita capita un risultato come quello di Bodo, ed io sono l'unico responsabile. Non cancellerebbe nulla un 6-1 col Napoli secondo me, non elimina i miei errori. Giocherà la squadra di sempre per la prossima partita col Bodo, se poi ci sarà qualche infortunio è un peccato. Qui lavoriamo tanto, ma abbiamo ereditato una cicatrivce emozionale di un record di infortuni che in vita mia non ho mai visto: in Ucraina ho fatto alcuni cambi, ma c'erano comunque Smalling, Ibanez, Pellegrini, eravamo bilanciati".

"Non c'era alcun complesso, l'unica cosa che interessa è che nelle ultime due stagioni siamo arrivati sesti e settimi. Se quest'anno finiamo più in alto e non vinciamo contro nessuna big, non è un problema. Mi piace giocare i big match e pensare i risultati del passati è un limite. Domani cercheremo di vincere col Napoli".

"Napoli? È una grande squadra e sarà una partita contro un grande allenatore. Per noi sarà difficile ma allo stesso tempo non sarà facile per loro. Abbiamo grandi calciatori e un grande allenatore. Sarà mio piacere salutare prima e dopo Spallettone".

"Lo sfogo dopo la sconfitta? Quando noi avevamo quattro vittorie in quattro gare di Serie A io ho detto scherzando di San Pietro. Se Chiellini si infortuna gioca De Ligt. Se Alex Sandro è stanco gioca De Sciglio, faccio l'esempio con Max perché con me non se la prende. La nostra squadra in alcuni ruoli ha soluzioni di livello e non c'è da nascondere che in altri non è così. Stiamo costruendo una squadra, ma abbiamo il bisogno di costruire una rosa e serve più mercato, più soldi e i proprietari che stanno facendo degli sforzi incredibili per migliorare il club su tutti i fronti devono essere rispettati".

"Penso che il Napoli dovrà preoccuparsi delle presenze di Zaniolo e Mkhitaryan. Sono bravi, tutti sono bravi, ma anche questi due e El Shaarawy sono bravi. Dobbiamo sfruttare i punti di forza degli avversari, ma anche Luciano è consapevole che dovrà preoccuparsi di noi".