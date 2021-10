Roma-Napoli, probabili formazioni: due ballottaggi tra gli azzurri

Il Napoli, dopo la vittoria di giovedì contro il Legia Varsavia, è concentrato sul campionato: domani ci sarà il big match contro la Roma allo Stadio Olimpico. Luciano Spalletti e José Mourinho hanno le idee abbastanza chiare sulla formazione da schierare in campo.

Probabili formazioni Roma-Napoli

Spalletti, dopo aver effettuato diversi cambi in Europa League, è pronto ad affidarsi nuovamente ai suoi "titolari". In porta tornerà Ospina, in netto vantaggio su Meret, mentre in difesa riecco Rrahmani, al posto dell'infortunato Manolas, e Mario Rui, insieme agli stacanovisti Di Lorenzo e Koulibaly. A centrocampo ci saranno Anguissa e Fabian Ruiz con Zielinski pronto a tornare dopo il lieve infortunio che gli ha impedito di esser convocato in Europa League. Nel caso il polacco non dovesse recuperare al 100%, è pronto Elmas. In avanti ancora spazio a Insigne, torna Osimhen e Politano è in vantaggio su Lozano per completare il tridente offensivo.

Mourinho ha bisogno di dimenticare subito la disfatta norvegese e schiererà solamente i suoi uomini migliori. A difendere i pali ci sarà il solito Rui Patricio, con Karsdorp, Mancini, Ibanez e Viña a formare il quartetto difensivo. In mediana tornano Cristante e Veretout, mentre sulla trequarti ci saranno Mkhitaryan, Pellegrini e Zaniolo che dovrebbe essere totalmente recuperato: Perez ed El Shaarawy scalpitano in caso di forfait del numero 22 giallorosso. In avanti pronto Abraham nel ruolo di prima punta.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti