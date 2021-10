Il rimpianto di Mourinho: il tecnico portoghese voleva un giocatore del Napoli

Alla vigilia di Roma-Napoli, i giallorossi devono fare i conti con la sconfitta disastrosa di giovedì contro il Bodo/Glimt. Le parole usate da José Mourinho nel post-partita sono state molto pesanti e la squadra deve reagire subito, già dal match di domani contro gli azzurri.

Mourinho Anguissa Roma

Roma-Napoli è anche una sfida di intrecci di mercato: secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Mourinho voleva Frank Anguissa in estate. Il centrocampista ivoriano è stato corteggiato anche dai giallorossi, ma alla fine Cristiano Giuntoli è stato più bravo ad acquistarlo con la formula del prestito. Un rimpianto forte per José Mourinho che ora chiederà alla società un altro centrocampista per gennaio.