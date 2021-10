Ballardini in bilico, il Genoa contatta Gattuso: la risposta del tecnico calabrese

Il Genoa non sta vivendo un momento felice. Ieri, nell'anticipo del venerdì pomeriggio, è arrivata la sconfitta in casa del Torino: il Grifone non vince da sette partite. Adesso, la panchina di Ballardini è davvero in bilico.

Panchina Gattuso Genoa

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Ballardini potrebbe avere un'altra possibilità contro lo Spezia nel turno infrasettimanale. Ma, intanto, la società avrebbe già contattato Gennaro Gattuso: il tecnico ex Napoli, però, ha rifiutato la destinazione.