De Laurentiis presidente della Roma? Il retroscena risalente a cinque anni fa

Roma-Napoli è anche la partita di Aurelio De Laurentiis: il presidente del Napoli è romano di nascita e la sede della Filmauro ha sede nella capitale. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela un curioso retroscena risalente a cinque anni fa.

Presidente De Laurentiis Roma

Molti tifosi della Roma hanno sempre sperato in un acquisto della Roma da parte di Aurelio De Laurentiis. Nel 2016, dai tavoli del ristorante "Moro" a Roma, partì una voce "accreditata" che il patron azzurro stesse per acquistare il club giallorosso. Era una speranza, più che una notizia. In realtà, De Laurentiis non ha mai pensato di lasciare il suo Napoli per un altro club di Serie A.