Brutte notizie per il Bologna: espulso contro il Milan, salterà il Napoli

Pessime notizie per Sinisa Mihajlovic in vista della sfida nel turno infrasettimanale contro il Napoli per il suo Bologna. Infatti, nel corso della sfida contro il Milan, oltre al passivo (al momento) di 0-2 è arrivata anche un'espulsione pesante che si ripercuoterà anche sul prossimo match.

Bergamo, Italy, 25th April 2021. Sinisa Mihajlovic Head coach of Bologna FC during the Serie A match at Gewiss Stadium, Bergamo. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage PUBLICATIONxNOTxINxUK SPI-1016-0047

Contro il Napoli sarà dunque assente Adama Soumaoro, espulso dall'arbitro Paolo Valeri per aver interrotto una chiara occasione da gol con Krunic involato verso la porta difesa da Skorupski.